Nudistenfilm schiet hoofdvogels, Maaike Cafmeyer beste actrice, ook Limburgse Ensor

‘De Patrick’, wie anders? Met dertien nominaties trok de film met Kevin Janssens (41) als gedoodverfde winnaar richting Oostende, waar zaterdagavond de Ensors werden uitgereikt. De favorietenrol werd ingelost: de nudistenprent won in totaal zeven beeldjes, waaronder bijna alle hoofdvogels en – o ironie – de prijs voor beste kostuums. In televisieland kroonde het bejubelde ‘De twaalf’ zich tot slokop en bleef grootste kanshebber ‘Albatros’ met lege handen achter. Ook Limburger Mauro Pawlowksi viel in de prijzen.