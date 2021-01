Mensen met verslaving moeten tot vier maanden wachten op behandeling

De meeste mensen met een verslaving moeten tot vier maanden wachten vooraleer ze in behandeling kunnen. Dat blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid Jeremie Vaneeckhout heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). “Mensen met een verslaving grijpen sneller naar drank of drugs omdat corona voor stress zorgt. Net nu blijkt dat de zorg voor verslaafden te weinig aandacht krijgt in het beleid van minister Beke”, zegt Vaneeckhout.