Ziekenhuisopnames stijgen met 14 procent, geen daling meer van aantal besmettingen

Het aantal opnames van coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft toenemen, zo blijkt zondag uit het coronadashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. De daling van het aantal besmettingen is intussen ook tot stilstand gekomen.

Volgens het dashboard werden tussen 17 en 23 januari gemiddeld 132,6 nieuwe patiënten opgenomen. In vergelijking met de week voordien is dat een toename met 14 procent.

Er liggen nu 1.888 mensen in het ziekenhuis. Dat aantal daalt wel nog lichtjes, net als het aantal patiënten op intensieve zorgen (327).

Besmettingen

Intussen begint ook het aantal besmettingen te stagneren na een periode van dalende cijfers. Tussen 14 en 20 januari werden er dagelijks gemiddeld 2.008,9 besmettingen vastgesteld. In totaal raakten in ons land nu al 691.854 mensen besmet met het virus.

Overlijdens

In de periode van 14 tot 20 januari werden gemiddeld 51,3 nieuwe overlijdens vastgesteld, een stijging met 1,4 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal zijn 20.726 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting.

R-waarde

Het reproductiegetal is opnieuw gestegen, tot 1,09. De positiviteitsratio bedraagt momenteel 5,5 procent.