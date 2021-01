Eden Hazard is back in business na goal én assist (en doet kopzorgen van coach Zidane verdwijnen)

Het was voor de kapitein van de Rode Duivels nog maar zijn tweede competitiegoal van het seizoen, na eerder een treffer in zijn eerste competitieduel, eind oktober in de 4-1 zege tegen Huesca. Hazard pikte tegen Alaves in de toegevoegde tijd van de eerste helft een verre bal van Kroos goed mee met rechts en trapte vervolgens met links raak.

Hazard schampte voordien de bal bij de 0-2 van Benzema (41.). Casemiro had de Koninklijke na een kwartier op voorsprong gebracht. Na rust kopte Joselu (59.) nog krachtig de 1-3 voorbij Thibaut Courtois. Hazard werd even voorbij het uur gewisseld, en zag vanop de bank Benzema (70.) op de tegenaanval de 1-4 eindstand vastleggen.

Real Madrid verstevigt door de overwinning haar tweede plaats in La Liga. De Madrilenen tellen na 19 speeldagen 40 punten. Koploper Atlético Madrid heeft 44 punten na 17 speeldagen. De Rojiblancos nemen het zondag nog op tegen Valencia.