Na twee sets was er geen vuiltje aan de lucht voor leider Maaseik: 0-2. Toch lieten de Maaslanders Haasrode-Leuven terug in de match komen. Uiteindelijk won Greenyard de tiebreak wel, maar verloor het zaterdagavond vooral een puntje. Het moet wachten op het resultaat van de inhaalwedstrijd van Roeselare om te weten of het als eerste de reguliere competitie afsluit of niet.