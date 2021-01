KV Oostende wint verdiend op Antwerp, dat nalaat om over Genk te wippen

Antwerp had over Genk naar een voorlopige tweede plaats kunnen wippen, maar liet dat na. KV Oostende kwam, na een sterke tweede helft, verdiend met 1-2 winnen en blijft zo meedraaien voorin.

Sneeuw op de Bosuil: dat hadden we niet zien aankomen. De basisplaats van Lamkel Zé wél, want Mbokani was nog niet fit en hij was tenslotte matchwinnaar tegen Cercle. Dat wilde hij tegen KV Oostende opnieuw worden. Het eerste gevaar kwam ook via de Kameroener. Hij zette zich door en Hendry moest hem aan de rand van zestien neerhalen. Net geen penalty, maar een vrijschop van Refaelov op die plaats is vaak even gevaarlijk. Castro – nog altijd in doel door de quarantaine van Hubert – pakte echter uit met een prima save.

Op het kwartier was het alsnog raak. Buta – nog eens in het elftal in plaats van De Pauw – zette voor vanaf rechts, Gerkens won het duel en devieerde bal in doel. Zo kennen we hem: slim infiltrerend, een neus voor goals. Voor de Limburgse middenvelder was het zijn vierde van het seizoen.

Roep om Juklerod

Een veelbelovend begin van de wedstrijd, maar ze verwaterde toch snel. Door overtredingen langs beide kanten – en helaas ook hier en daar een schwalbe – lag het spel voortdurend stil. De Laet en Skulason, die écht geraakt werden, waren wel blij dat ze voort konden.

Kansen, die waren schaars. En zo viel de gelijkmaker toch een beetje uit de lucht. Hjulsager kreeg tijd en ruimte om de bal vanaf links laag voor te brengen en Sakala kreeg nog meer tijd en ruimte om vanaf een meter of elf Beiranvand te verschalken. 1-1. De snelle Sakala had er even later heel graag ook 1-2 van gemaakt, maar zijn schot ging voorlangs.

Frank Vercauteren greep in aan de rust. Lukaku, die al een gele kaart had gepakt en niet in de match zat, bleef binnen. In zijn plaats kwam Juklerod, zoals voorzitter Gheysens op het einde van de eerste helft al – met luide stem – had gesuggereerd. Hij kreeg haast meteen gelijk, want Juklerod werd diepgestuurd door Batubinsika en zijn grondscherend schot belandde maar net naast de paal.

Intussen werkte Bert Put ook op het systeem van het Antwerp-bestuur, want de scheidsrechter toonde zich niet echt consequent. Hongla kreeg geel, terwijl een speler van Oostende voor een gelijkaardige fout er met een een waarschuwing van af was gekomen. Hjulsager en Baetzner kregen uiteindelijk toch een kaart en dat was terecht.

Beiranvand redt

Veel gevaar werd er alweer niet gecreëerd, maar Hjulsager mocht wel op wandel én uithalen. Beiranvand redde, op geheel eigen – onorthodoxe – wijze. Wat later zag de Iraanse doelman plots een bezoeker of vier op hem afkomen, na balverlies van Batubinsika. Eén tegen één tegenover alweer Hjulsager hield hij zijn ploeg overeind. Oostende was stilaan wel klaar om Antwerp af te maken, maar deed het niet. Gueye stond helemaal alleen voor doel en kreeg de bal perfect toegespeeld, maar trapte toch nog naast. De frustratie bij Blessin en co. op de bank was groot.

Niet verliezen, dat leek voor Vercauteren nu het belangrijkste. Met Birger Verstraete bracht hij er nog een verdedigende pion bij op. Dat hielp echter niet, integendeel, want vijf minuten voor tijd werd Beiranvand toch nog een tweede keer geklopt. Skulason gooide de bal voor doel en de Oostenrijkse invaller Kvasina knikte binnen. De voorsprong was volledig verdiend. En bleef ook op het bord staan tot Put het laatste fluitsignaal blies.