Sint-Truiden

Na tot nu 66 vastgestelde besmettingen, zijn er zaterdag 23 coronabesmettingen bijgekomen in Sint-Truiden. Dat zijn resultaten van PCR-testen van vrijdag. In Sint-Truiden werden zaterdag 700 mensen na uitnodiging getest in sporthal Sint-Trudo. Intussen roept gouverneur Jos Lantmeeters op om kleinkinderen nu zeker weg te houden van grootouders.