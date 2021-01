VIDEO. Beringenaar Dante Vanzeir scoort snelste goal ooit in het Belgische profvoetbal

In 1B kwam Union in Deinze al na 7 seconden op voorsprong dankzij een doelpunt van Dante Vanzeir. De goal van Beringenaar zou het snelste doelpunt uit het Belgische profvoetbal zijn. In 2019 scoorde Victor Osimhen al na 8 seconden voor Charleroi in de wedstrijd tegen Antwerp.