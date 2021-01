Manchester City mist De Bruyne en wurmt zich pas in slotfase voorbij vierdeklasser in FA Cup

In de uitwedstrijd tegen Cheltenham Town keek City met een veredeld B-elftal tot de 81e minuut tegen een achterstand aan. De thuisploeg was op het uur op voorsprong geklommen dankzij een treffer van Alfie May en leek op weg naar een stunt vanjewelste, maar City stelde in de laatste tien minuten toch nog de 1-3 zege en de kwalificatie veilig dankzij doelpunten van Phil Foden, Gabriel Jesus en Ferrán Torres.

Kevin De Bruyne was er wegens een hamstringblessure niet bij. De Rode Duivel staat vier tot zes weken aan de kant.

In de achtste finales staan ze begin volgende maand tegenover Swansea City.

