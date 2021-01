Lawrence Visser en Limburgse assistent fluiten in maart op het EK U21

Lawrence Visser en zijn assistenten, Rien Vanyzere en Truienaar Thibaud Nijssen, zullen in maart wedstrijden fluiten op het Europees kampioenschap onder 21 jaar in Hongarije en Slovenië. Het betekent voor de Belgische arbitrage een terugkeer op het internationaal toneel.

Frank De Bleeckere was de laatste Belgische ref op een groot internationaal toernooi, op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Bij de U21 was assistent-scheidsrechter Joël De Bruyn de laatste aanwezige scheidsrechter op een groot toernooi. Dat was het EK van 2009. De Belgische beloften konden zich niet plaatsen voor het EK van dit jaar.

“De selectie van Lawrence, Rien en Thibaud door de UEFA toonde de gerealiseerde vooruitgang van onze Belgische scheidsrechters, zowel op nationaal als op internationaal niveau”, zei David Elleray, voorzitter van de Professional Refereeing Board van de Belgische voetbalbond, in een reactie. “Dit is het resultaat van het harde werk en toewijding van onze scheidsrechters en assistent-scheidsrechters, evenals de hoogwaardige training en ondersteuning door het Professional Refereeing Department. Ze zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Lawrence, Rien en Thibaud perfect zullen voorbereid zijn, zowel op fysiek als technisch vlak.”

Het EK voor beloften zal voor het eerst doorgaan in twee aparte delen. De groepsfase, met zestien ploegen, vindt plaats tussen 24 en 31 maart. De knock-outfase, met acht teams, gaat door tussen 31 mei en 6 juni.