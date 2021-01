Geen buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 13

Dit geldt voor alle kinderactiviteiten op het grondgebied van Heers, Borgloon, Alken, Wellen, Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Gingelom. “We rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders in onze gemeente om hun kinderen onder de 13 jaar ook niet te sturen naar buitenschoolse vrijetijdsactiviteiten elders in Limburg”, zegt burgemeester Kristof Pirard.

Vorig jaar schrapte het Heerse gemeentebestuur in november en december al een keertje alle activiteiten voor kinderen. Vanaf begin januari mochten trainingen in de sporthal of buiten onder strenge voorwaarden opnieuw hervat worden. Door het risico op besmettingen met de Britse variant wordt de pauzeknop opnieuw voor minstens drie weken ingedrukt. “Laat ons nu even samen deze moeilijke periode doorbijten en tegen dit virus vechten door het geen kans te geven”, aldus Pirard.