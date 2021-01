Jade Smits verbetert haar Belgisch record op de 50m rugslag

Jade Smits (BRABO) heeft zaterdag op de eerste dag van de Flanders Qualification Meet in het Antwerpse Wezenbergzwembad haar eigen Belgisch record op de 50 meter rugslag aangescherpt. De negentienjarige Smits tikte aan in 28.69. Daarmee was ze acht honderdsten sneller dan haar recordtijd van vorige zomer in het Nederlandse Hengelo (28.77).