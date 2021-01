Invaller Trossard mag met Brighton naar achtste finales FA Cup

© Pool via REUTERS

Veel overschot hadden ze nochtans niet tegen derdeklasser Blackpool. Rode Duivel Leandro Trossard startte op de bank en mocht pas op het uur invallen, toen de 2-1 eindstand al op het bord stond. Yves Bissouma (27.) en Steven Alzate (58.) stonden aan het kanon voor de thuisploeg, Gary Madine zorgde tussendoor voor de gelijkmaker. In de achtste finales staat Brighton tegenover de winnaar van het duel tussen tweedeklasser Brentford en Leicester City.

Voor Jason Lokilo en derdeklasser Doncaster Rovers is het bekertoernooi afgelopen, na een zware 4-0 nederlaag in de vierde ronde op bezoek bij West Ham. Lokilo startte in de basis en werd na een goed uur naar de kant gehaald.

Eerder vandaag werd Bekerhouder Arsenal vroegtijdig gewipt door Southampton.