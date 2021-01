Algemeen directeur Carlo Gysens van scholengroep GO! Next. — © Sven Dillen

Hasselt

De hele schoolbevolking van het Hasseltse KTA2 in de Vilderstraat, wordt maandag getest. “Preventief nadat we een aantal positieve gevallen op deze school hebben gehad”, zegt algemeen directeur Carlo Gysens van scholengroep GO! Next.