Bart Swings pakt brons op de massastart: “Ik ben content met mijn podiumplek”

Bart Swings heeft zaterdag op de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen een derde plaats behaald op de massastart. De 29-jarige Vlaams-Brabander is in die discipline regerend Europees kampioen en pakte er in 2018 olympisch zilver. Over dertien maanden zal hij in Peking opnieuw één van de favorieten zijn.

In de sprint moest Swings de Nederlandse winnaar Arjan Stroetinga en de Zwitser Livio Wenger laten voorgaan. Anderhalve ronde voor de finish was Swings de sprint begonnen om twee vluchters, de Rus Danila Semerikov en de Let Haralds Silovs in te rekenen.

“Normaal gesproken lukt het dan wel om voor te blijven”, zei hij na afloop. “Maar ik ben content met mijn podiumplek.” Eerder op de dag boekte Swings de elfde plaats op de 1500 meter. “Dat zegt natuurlijk niet zo veel. Maar mijn tijd was een seconde beter dan vorige week. De training gaat lekker. Ik kom er nu bij de wedstrijden ook aardig in.”

Sandrine Tas, die vorige week bij de Europese kampioenschappen als reserve niet in actie kwam, werd in de finale bij de vrouwen veertiende (op zestien deelneemsters). Tas, als skeeleraar Europees en wereldkampioen, zei op het ijs moeite te hebben met de krappe bochten van de massastart, die in de binnenbaan wordt verreden. De race werd gewonnen door de Nederlandse Irene Schouten. Op de 500 meter eindigde Stien Vanhoutte in 39.76 als 25ste, Tas werd 28ste en laatste in 40.79. Snelste rijdster was de Nederlandse Femke Kok in 37.08 seconden.