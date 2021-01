Volgens Bart De Wever ligt zijn partij van twee kanten onder vuur. “Dat is ontmoedigend en dat wordt nog bikkelhard.” — © BELGA

“Een wereldwijde schande”, zo noemt Bart De Wever in zijn nieuwjaarstoespraak de Belgische oversterfte door de coronacrisis. Volgens de N-VA-voorzitter toont de crisis nog maar eens aan hoe zeer dit land toe is aan een confederale wending. “Die lag vorige zomer binnen handbereik. Maar voor sommigen was de Wetstraat 16 belangrijker dan dit land opnieuw democratisch en institutioneel leefbaar maken.”