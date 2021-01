Neuville en Wydaeghe winnen eerste klassementsrit samen, PTR-rijders blijven presteren

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) kenden zaterdag een goede dag in de Rally van Monte Carlo en wonnen hun eerste klassementsrit ooit samen. Het duo staat voorlopig op de 4e plaats. De Clio’s van Pieter Tsjoen Racing blijven indruk maken in hun klasse. Tim Van Parijs (Citroën C3 Rally2) leidt voor Benoit Verlinde (Citroën C3 Rally2).

Adrien Fourmaux en zijn Belgische co-piloot Renaud Jamoul (Ford Fiesta Rally2) zijn nog steeds 9e algemeen en 2e in WRC2. Het verschil met leider Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia Evo2) bedraagt 2:13.8. “In de tweede rit van de dag reden we al in de eerste bocht lek. We hebben dus de volledige rit op de velg gereden. Eén keer zijn we gespind. Ik ben echt ontgoocheld”, vertelde Fourmaux aan de finish.

Kevin Abbring en Pieter Tsjoen (VW Polo GTI R5) sluiten de dag af als 22e. Cédric De Cecco en Jérôme Humblet (Skoda Fabia Rally2 evo) zijn naar de 23e plaats gezakt. In de tweede rit reden ze lek, in de derde rit bereikten ze de finish met een kapotte voorruit. Het duo blijft wel 5e in WRC3. Davy Vanneste en Kris D’alleine (Citroën C3 Rally2) zijn 26e algemeen, 6e in WRC3. Cédric Cherain en Stéphane Prévot (Skoda Fabia R5) zijn 33e en 9e in WRC3.

De Clio’s van PTR, Pieter Tsjoen Racing, blijven uitstekend presteren. Timothy Van Parijs en Kurt Heyndrickx (Renault Clio RSR Rally5) zijn 40e algemeen en staan in hun klasse aan de leiding. Benoit Verlinde en Jochen Claerhout (Renault Clio RSR Rally5) zijn 47e algemeen. In de klasse RC5 zijn ze 2e op 1:56.1 van hun teamgenoot Van Parijs.