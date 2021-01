De Omloop van het Waasland, met start in Lokeren en aankomst in Stekene, gaat dit jaar niet door. De wedstrijd stond gepland op 14 maart en zou in 2021 de eerste profkoers worden op de Belgische nationale kalender. In Australië zijn ze wel weer aan het koersen. Richie Porte (Ineos Grenadiers) won ‘Down Under’ de derde rit.