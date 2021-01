Vroegtijdige exit voor Bekerhouder Arsenal in FA Cup

Voor Arsenal blijft de malaise dit seizoen maar voortduren. In de vierde ronde van de FA Cup werd zaterdag met het kleinste verschil verloren op bezoek bij Southampton, waardoor het bekertoernooi afgelopen is voor de Bekerhouders uit Londen. De Braziliaan Gabriel scoorde na 24 minuten met een owngoal het enige doelpunt van de wedstrijd.

In de League Cup werden ze eind vorige maand in de kwartfinales al kansloos uitgeschakeld door Manchester City (1-4). In de Europa League wisten ze de groepsfase wel te overleven en nemen ze het komende maand in de zestiende finales op tegen het Benfica van Jan Vertonghen.

In de competitie was er de voorbije weken beterschap merkbaar met een knappe dertien op vijftien, maar ook dat brengt hen niet verder dan de tiende plaats in de stand. Dinsdag kunnen ze alvast revanche nemen op Southampton, want dan staan beide teams in de Premier League tegenover elkaar.