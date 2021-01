Alvarado soleert naar winst in Flandriencross

Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag de Flandriencross op haar naam gebracht. De renster van Alpecin-Fenix soleerde in Hamme naar de zege voor haar landgenotes Denise Betsema en Manon Bakker. Lucinda Brand finishte als vierde en blijft leider in het klassement. Sanne Cant eindigde als zesde.

Het was Denise Betsema die de wedstrijd al meteen in handen nam na de start, ook wereldkampioene Alvarado, terug van een stage van twee weken in Spanje, volgde netjes in haar wiel en ook Sanne Cant kende een goede start en bezette de derde plaats. Lucinda Brand, leider in het klassement, verging het minder goed, zij gaf meteen enkele seconden prijs, maar zou op het eind van de eerste ronde wel opnieuw vooraan postvatten en zelfs nog wat bonificatieseconden grijpen voor Betsema, tweede in de stand met een achterstand van 58 seconden.

In de tweede ronde kende Brand evenwel pech: door een val en problemen aan de fiets verloor ze de koppositie. Ook Betsema, die nochtans al een paar keer fel van leer was gegaan in ronde 1, viel terug door een val. Alvarado minimaliseerde de foutenlast en begon aan een lange solo.

Na de tweede ronde telde ze 15 seconden voorsprong op Sanne Cant, Manon Bakker en Denise Betsema die zich terug had geknokt in de wedstrijd. Brand volgde op een halve minuut. De wereldkampioene verzwakte niet en soleerde naar de zege. In de strijd om de tweede plaats viel Cant terug na een goede start en was het Betsema die de jonge Bakker alsnog versloeg. Brand finishte als vierde op 44 tellen van de wereldkampioene. Ze ziet Betsema naderen tot op 38 seconden. Alvarado volgt op 4:35 als derde.