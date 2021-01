Isabelle Nijs: “Eigenlijk ben ik nog geen haar veranderd”

Aan haar achternaam zal altijd wel een spatje modder blijven hangen. Maar stilaan is de eerste vraag die mensen haar stellen niet langer: hoe is het met Sven? Isabelle Nijs (39) is dan ook steeds minder de ex-vrouw van de bekende veldrijder. Steeds meer is ze gewoon Isabelle Nijs, fiere mama van een mogelijk nog straffere atleet en fiere bazin van een kapsalon én een zaak in haarwerken waarmee ze al honderden mensen gelukkig heeft gemaakt.