DILSEN-STOKKEM/MAASEIK/MAASMECHELEN

Zaterdag zijn de bewoners van de Maas tussen Lanaken en Kinrooi ontwaakt met een brede Maas die op tal van plaatsen haar uiterwaarden had ingenomen. In de woonkern Boyen in Stokkem liep een oude Maasarm helemaal vol water. Ook landwegen naar de Maas kwamen onder water te staan. De verwachting, dat de Maas in de nacht van vrijdag op zaterdag sterk ging aanzwellen, kwam uit.