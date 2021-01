Thierry Neuville wil verder met Martijn Wydaeghe

Met nog één wedstrijddag te gaan prijkt Thierry Neuville op de vierde plaats in de tussenstand van de Rally van Monte Carlo. Slechts een handvol seconden scheidt hem van een mogelijke podiumplaats. Ondertussen is de Hyundai-rijder meer dan tevreden over de samenwerking met zijn nieuwe corijder Martijn Wydaeghe. Neuville denkt luidop aan een vervolg.

De voorlaatste dag van de Rally van Monte Carlo was er één van hoogtes en laagtes voor het duo Neuville-Wydaeghe. Aanzienlijk tijdverlies in de eerste klassementsproef, maar in de volgende de snelste tijd van iedereen. Door uitstekend van de wisselende omstandigheden gebruik te maken wist Neuville wereldkampioen Ogier zelfs bijna driekwart minuut aan te smeren.

“Die eerste proef leek inderdaad nergens op”, analyseerde Neuville in het assistentiepark van het Zuid-Franse Gap. “Door sneeuw en ijs moesten onze nota’s danig worden aangepast, maar dat zorgde er voor dat ik eigenlijk te veel informatie kreeg te verwerken en dus geen goed ritme kon aanhouden. Er ging nogal wat tijd verloren zo. Ik besloot dan maar om in de tweede proef van de dag wat harder aan te vallen, en dat loonde. De wagen gedroeg zich beter, en dat liet me toe om efficiënter te rijden.”

Dat Neuville zo in de buurt van de podiumplaatsen komt, lijkt hem niet zo heel veel te interesseren. “Voor de start van de wedstrijd was het de bedoeling om zoveel mogelijk kilometers af te malen, kwestie van Martijn de gelegenheid te geven progressie te boeken”, legt de Oostkantonner uit. “Daarom rij ik ook met wat reserve, want anders zou ik bij de volgende rally met een gelijkaardige situatie worden geconfronteerd.”

Een aanpak die plannen op lange termijn laat vermoeden. Na de plotse breuk met vorige corijder Nicolas Gilsoul werd de samenwerking met Martijn Wydaeghe pas eind vorige week vastgelegd, en voorlopig enkel voor de Rally van Monte Carlo. Nu lijkt Neuville al verder te kijken.

“Ik denk wel dat ik met Martijn verder ga werken, ja”, geeft hij toe. “Tot nu toe liep het goed. Beter dan ik had verwacht, moet ik toegeven. Ik vreesde dat het in de eerste paar chronoritten veel erger zou zijn. Akkoord, de eerste proef van vanmorgen was een kleine catastrofe, maar ik geraakte er zelf ook niet meer wijs uit. Er moet nog heel wat bekeken en geanalyseerd worden, en we moeten voor de start van de volgende wedstrijd (de Arctic Rally eind februari, red.) zeker nog wat testsessies samen afwerken, maar ik denk dat we samen verder kunnen.”

Met nog vier chronoritten op zondagvoormiddag leidt Sébastien Ogier opnieuw. De wereldkampioen heeft dertien seconden voorsprong op Toyota-teammaat Evans, en 56 op de Fin Rovanperä. Neuville volgt nog eens zeven tellen verderop. Ex-wereldkampioen Ott Tänak, als derde aan de zaterdagetappe begonnen, verdween uit de wedstrijd na twee lekke banden. Het gokje om maar één reservewiel mee te nemen bekwam de Est dus slecht.