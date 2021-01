Esdoorns verdwijnen in Boenderstraat

Vergiftiging van paarden door het eten van de zaden, de zogenaamde "helikopterjes", scheuten of bladeren van esdoorns is een ernstig probleem. Fractie Open Oudsbergen plaatste dit item in 2019 nog op de agenda van de gemeenteraad. De gemeentelijke groendienst neemt nu actie en zal de Esdoorns kappen. In het voorjaar worden deze bomen vervangen door nieuwe en een ander soort bomen. De Boendersstraat wordt tijdens deze kapwerken gedeeltelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners kunnen hun woning wel bereiken. Doorgaand verkeer volgt best de aangegeven omleiding.

