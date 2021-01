Anderlecht officialiseert uitleenbeurt van Deense aanvaller Jacob Bruun Larsen

Bruun Larsen werd op zijn 16de ontdekt door Dortmund en had op een bepaald moment een marktwaarde van 20 miljoen euro. Dit seizoen kwam hij echter niet meer aan de bak in de Bundesliga en nu wil hij zijn carrière herlanceren. Ook Kopenhagen in zijn vaderland was geïnteresseerd, maar zij vissen achter het net.

“Jacob heeft snelheid, kracht, is man tegen man zeer sterk en heeft goede voeten”, zegt sportdirecteur Peter Verbeke. “Allemaal kwaliteiten die ons kunnen helpen om onze objectieven te bereiken.”