BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers: “Op basis van wat ik weet, is de kans dat de Olympische Spelen doorgaan 100 procent”

Pierre-Olivier Beckers, de voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, denkt dat de Olympische Spelen ondanks de geruchten over een annulatie niet afgelast zullen worden. “Iedereen heeft me volledige garantie gegeven”, zegt hij tegenover La Dernière Heure.

Gaan de Olympische Spelen door of niet? Officieel staan de lichten nog steeds op groen voor Tokio 2021, maar de geruchten gaan al een tijdje dat Japan het sportevenement alsnog zou afblazen door de coronapandemie. Zeker nadat The Times vrijdagochtend berichtte dat de Japanse regering in besloten kring tot de conclusie gekomen is dat de Spelen moeten worden afgelast. Een bericht dat later ontkend werd en ook gerelativeerd werd door Gert Van Looy, de Games Manager van het BOIC.

Daar doet Pierre-Olivier Beckers, de voorzitter van het BOIC, nu nog een schepje bovenop. “Op basis van de informatie waar ik over beschik, is de kans dat de Olympische Spelen doorgaan op 23 juli 100 procent”, zegt hij in La Dernière Heure. “Ik heb donderdag nog gesproken met voorzitter Thomas Bach, de voorzitter van het organisatiecomité en twee Japanse leden van het CIO. Ik heb ook gehoord wat de eerste minister Suga gezegd heeft en iedereen daar heeft me volledige garantie gegeven.”

De Olympische Spelen werden vorig jaar met twaalf maanden uitgesteld door de coronacrisis. Het evenement staat nu geprogrammeerd van 23 juli tot 8 augustus. Aansluitend zijn er de Paralympics, met start op 24 augustus.