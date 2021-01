Jelle Van Damme zag gesprekken met Standard afketsen: “Als ik eind deze maand geen nieuwe club heb, stop ik ermee”

Jelle Van Damme (37) zit al sinds het faillissement van Lokeren bijna een jaar geleden zonder club. In een gesprek met La Dernière Heure windt de verdediger er geen doekjes om: “Ik heb me een deadline gesteld: het einde van de wintertransferperiode. Als ik dan niets heb, stop ik er liever mee.”

Nochtans heeft Van Damme het voorbije jaar wel aanbiedingen gehad. Zeker drie eersteklassers kwamen bij hem aankloppen, waaronder Standard. Een terugkeer naar de Rouches ging echter niet door. “Er bestonden twijfels over mij binnen de sportieve leiding”, aldus Van Damme. “Ik had ook kunnen tekenen voor Moeskroen of KV Kortrijk en in het buitenland. Als ik alleenstaande was geweest, zou ik daarop zijn ingegaan. Maar ik ben te oud om het leven van mijn kinderen zo drastisch te veranderen.”

En dus zit zijn afscheid eraan te komen. “Ik heb me al maandenlang mentaal kunnen voorbereiden om er een punt achter te zetten. Ik heb mezelf een deadline gesteld: het einde van de wintertransferperiode (op 31 januari, nvdr). Als ik dan niks heb, stop ik liever.” Van Damme was sinds begin jaren 2000 een vaste waarde in het Belgische voetbal. Hij speelde ruim honderd wedstrijden voor Anderlecht, meer dan tweehonderd matchen voor Standard en was ook 32 keer Rode Duivel. Daarnaast kwam hij ook uit voor Beerschot, Ajax, Southampton, Werder Bremen, Wolverhampton, LA Galaxy en Antwerp voordat hij naar Lokeren trok.