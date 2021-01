Winkelpersoneel getuigt na ‘Jonagoldman’: “Corona brengt slechtste in mens naar boven”

Ze zijn het collectief kotsbeu, de winkelbedienden “die elke dag zonder applaus in de frontlinie staan”. De klanten met korte lontjes, de klanten zonder mondmasker of winkelkar, de dagelijkse verbale agressie, het spuwen op het plexiglas. Een rondvraag in Vlaamse supermarkten leert dat het incident met ‘Jonagoldman’ symbool staat voor de verruwing. “Corona brengt het allerslechtste in de mens naar boven. En wij zijn altijd de pispaal.”