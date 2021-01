Russische koerier levert pizza, maar schrikt zich een ongeluk wanneer klant opendoet

In Rusland gebeuren wel vaker rare dingen. Zo doen er nu opmerkelijke beelden van een bewakingscamera bij een circus in Moskou de ronde. Een pizzakoerier klopt niets vermoedend aan bij de klant. Maar wanneer die de deur opendoet verschiet de man zich een ongeluk. Er stapt een netjes aangeklede chimpansee naar buiten met het geld in zijn handen. De koerier neemt verward het geld aan en geeft de pizza af. De chimpansee stapt daarna weer rustig naar binnen alsof het de normaalste zaak van de wereld is.