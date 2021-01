Axana Merckx: “Ik droom van de Olympische Spelen met de Belgische aflossingsploeg”

Zwemster Axana Merckx hoopt mee te gaan naar de Olympische Spelen met de Belgische 4x100 meter estafetteploeg. Dat zegt de dochter van Axel en kleindochter van Eddy Merckx in een gesprek met Sudpresse.

“Ik droom al van de Olympische Spelen sinds ik klein was. Ik wil alles doen om er te raken, waarom anders zou ik het doen?”, zegt ze tegenover de Waalse krantengroep. De kleindochter van de succesvolste Belgische wielrenner aller tijden verliet in 2019 Canada, waar ze opgroeide, voor de universiteit van Arizona in het Amerikaanse Tucson. Daar werkt ze onder de vleugels van de vermaarde Amerikaanse coach Augie Busch.

Drie van de vier plaatsjes voor de 4x100 meter-estafette zullen zo goed als zeker ingevuld worden door Valentine Dumont (vrije slag), Fanny Lecluyse (schoolslag) en Roos Vanotterdijk (vlinderslag). Maar voor de rugslag lijkt nog niets zeker. Leeftijdsgenote Jade Smits (1.02.19) is er momenteel net iets sneller dan Axana Merckx (1.02.81). De olympische limiet is 1.00.25.