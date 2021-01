Europa boven in de NBA: Doncic, Sabonis, Nokic stuwen hun team naar winst

De Sloveense guard Luka Doncic, nog steeds maar 21, had bijna weer een triple-double (36 punten, 9 punten, 11 assists) beet. Doncic kreeg steun van de 25-jarige en 2m21 grote Kristaps Porzingis (21 punten, 8 rebounds). De Sloveen en de Let stuwden Dallas Mavericks on the road en versus San Antonio Spurs naar een 117-122 zege. De 24-jarige en 2m11 grote Domantas Sabonis, zoon van, was dan weer de uitblinker bij Indiana Pacers. De Litouwer tekende voor 18 punten, 11 rebounds en 9 assists. In overtime bezorgde Malcolm Brogdon (23 punten) met een bom de Pacers de 120-118 winst tegen Orlando Magic. Bij de club uit Florida was de Fransman Evan Founier goed voor 26 punten, 4 rebounds en 6 assists en de Montengrijn Nikola Vucevic voor 24 punten en 11 rebounds. De 25-jarig en 2m11 grote Serviër Nikola Jokic (31 punten, 10 rebounds, 8 assists) leidde Denver Nuggets tegen Phoenix Suns naar de winst 126-130. De Zwitser Clint Capella (13 punten, 19 rebounds, 10 blockshots) lukte een triple-double en zag ploegmaat Tray Young (43 punten) met een “veertiger” uitpakken. Atlanta Hawks zegevierde met 116-98 van Minnesota Timberwolves. Intussen ging Brooklyn Nets, ondanks 19 punten en 11 assists van James Harden en 38 punten van Kyrie Irving, maar zonder Kevin Durant, voor de tweede keer op een rij de boot in tegen Cleveland Cavaliers. Colin Sexton scoorde 25 punten voor de Cavs en kreeg steun van de met een double-double uitpakkende Andre Drummond (19 punten, 16 rebounds): 125-113. Ex-Antwerp Giant Jae’Sean Tate maakt ondertussen een mooi debuut in de NBA. De 25-jarige Amerikaanse rookie scoorde bij Houston Rockets 13 punten en plukte 3 rebounds. Houston zegevierde on the road met 102-103 in Detroit Pistons.