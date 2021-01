Mihailovic stuwt Okapi Aalst met 45 punten naar laatste vier Belgische Cup

Het was Vladimir Mihailovic die de Ajuinen naar de halve finale stuwde. De Montenegrijn lukte maar liefst 45 punten (13 op 21 shots, 16 op 17 vrijworpen), lokte 12 fouten uit, plukte 4 rebounds en gaf 2 assists. Hij liet een indrukwekkende waardering van 45 optekenen. In de halve finale (5 en 7 februari) neemt Okapi Aalst het tegen Oostende of uittredend bekerwinnaar Antwerp Giants op. De drie andere terugmatchen van de kwartfinales worden zondag (15u30) afgewerkt. Oostende verdedigt een 55-64 bonus in de Antwerpse Lotto Arena, Leuven Bears trekt met een 11-punten voorsprong (84-73) naar de Dôme in Charleroi en Kangoeroes Mechelen, dat met anderhalf been en na een demonstratie (67-91) al in de halve finale staat, ontvangt in de Winketkaai Limburg United.

Net als in de heenmatch opende Bergen, via onder meer Auston Barnes (29 punten, waaronder 4 op 4 driepunters,) en Jabril Durham, met een verschroeiend tempo. Dat resulteerde in een tienpuntenkloof (10-21). Een imposante Vladimir Mihailovic lukte net voor rust een twintiger en loodste Aalst naar een 42-38-ruststand. Auston Barnes nam de touwtjes in handen (54-57), kreeg steun van Skylar Spencer en Arik Smith, maar Vladimir Mihailovic schitterde, duldde geen tegenstand en maakte het na een unieke prestatie af met een veertiger. Na een nagelbijter zegevierde Okapi Aalst in het Forum met 85-83. Net voldoende voor een stek in de laatste vier van de Belgische Cup. De Ajuinen kunnen zondag rustig voor televisie (Antwerp Giants-Oostende live vanaf 15u25 op Sporza) bekijken wie de opponent in de halve finale wordt.

Okapi Aalst-Bergen 85-83

Aalstar: (29 op 53 shots waarvan 5 op 16 driepunters, 22 op 28 vrijworpen, 24 fouten): MIHAILOVIC 20-25, VUJOSEVIC 2-5, MARCHANT 2-4, MARAS 8-4, KUTA 0-1, Geukens 2-0, Badji 0-4, McGriff 8-0, Van Den Eynde 0-0, Ledegen 0-0, Schauvlieger 0-0, Bilos 0-0

Bergen: (30 op 60 waarvan 8 op 21 driepunters, 15 op 20 vrijworpen, 23 fouten): DURHAM 8-7, BARNES 8-21, SMITH 8-5, PENAVA 2-0, VAN CAENEGHEM 3-0, Spencer 9-4, Mintogo 0-0, Mortant 0-4, Lambot 0-4, Cage 0-0, Coucke 0-0

Kwarts: 16-21, 26-17, 16-21, 24-21