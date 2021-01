Toch op reis? En krijg ik geld terug als ik al boekte? Alles over het reisverbod

Wie na woensdag ons land nog uit of in wil, mag dat alleen als het écht moet. Je moet kunnen bewijzen dat je reis wel degelijk essentieel is. Buitenlandse vakanties en uitstapjes zijn verboden tot 1 maart, en dus ook tijdens de krokusvakantie. “We doen het beter dan andere landen, dus moeten we een dam bouwen tegen de import van het virus. Want het virus reis mee”, zegt premier Alexander De Croo (Open VLD).