We zoeken nu ook specifiek naar de Britse variant. — © Simon Mouton

De Britse variant is sinds de eerste ontdekking in België, op 23 december 2020, al 178 keer gedetecteerd. Van de Zuid-Afrikaanse variant zijn acht stalen teruggevonden. Maar het werkelijke aantal besmettingen met beide varianten ligt naar alle waarschijnlijkheid fors hoger, omdat alleen geweten is om welke variant het gaat als er uitgebreid op getest wordt.