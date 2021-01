In 49 rijke landen zijn er tot nu toe zo’n 39 miljoen dosissen tegen corona toegediend, in de arme landen zijn er dat 25. Nochtans bestaat er een programma waaraan WHO en VN meewerken dat ervoor moet zorgen dat ook arme landen op tijd hun vaccins krijgen: Covax. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (sp.a) heeft 4 miljoen euro geïnvesteerd in Covax.