Oostende heeft in kwartfinale beker bonus van 9 punten tegen Antwerp Giants op zak

Weer geen winst voor Telenet Giants Antwerp aan de kust. De derde confrontatie in twee weken bracht na twee opdoffers in de EuroMillions League nu een nederlaag in de heenmatch van de kwartfinale van de Beker van België. Zondag (15u30) is de return in de Lotto Arena. Willen de Sinjoren, die de voorbije twee jaar de Belgische Cup veroverden, naar de halve finale moet minstens worden gewonnen met 10 punten. Oostende kan zich dus een nederlaag met acht punten permitteren.

Oostende nam in het eerste kwart meteen het heft in handen en liep via Loïc Schwartz en Pierre-Antoine Gillet weg naar 13-8 tussenstand. De Giants acteerden te steriel, Vincent Kesteloot werd niet aangespeeld, maar Stephaun Branch beperkte de schade: 19-16. In het tweede schuifje verscheen een ander Giants op het parket. Met Vrenz Bleijenbergh en Niels Van Eynde kwam er frivool spel en met Jalen Jenkins en Roby Rogiers wat power in the paint. Na twee bommen van Niels Van Den Eynde en één van Vrenz Bleijenbergh ging het na 19-21 en balverliezen van de West-Vlamingen naar 20-27. Roby Rogiers dropte een driepunter en na een technische fout van coach Dario Gjergja flikkerde er na een 3-18 tussenspurt zowaar een 22-34 Antwerpse voorsprong op het scorebord van Oostende. Coach Gjergja bracht opnieuw zijn basisvijf in stelling en het was voor Pierre-Antoine Gillet die met drie opeenvolgende driepunters voor de aansluiting zorgde: 34-34. Thomas Welsh rondde een 12-0 tussenspurt voor Oostende knap (37-34) af en met een vrijworp van Stephaun Branch trokken de Giants met een 37-35 achterstand de kleedkamer in.

In het derde kwart kwam Telenet Giants Antwerp via Sterling Gibbs bij 42-43 voor de laatste keer op voorsprong. De Giants leden balverliezen en konden enkel via een energieke Stephaun Branch aanklampen: 50-43 en 55-49 na dertig minuten. In het slotkwart was er veel inzet van beide teams maar ging de kwaliteit achteruit. Bij 55-53 was de aansluiting een feit en kregen de Antwerpenaars enkele keren de kans om de leiding over te nemen. Een slechte shotselectie en nerveuze beslissingen nekten die kans. Meer had de ervaren Pierre-Antoine Gillet (6 op 7 driepunters) niet nodig. De Belgian Lion van Oostende dropte twee driepunters en leidde Oostende naar 61-53. Ibrahima Fall-Faye tekende weer niet present bij de Giants en in de slotfase konden de Giants een nederlaag met 9 punten niet vermijden. In een defensieve clash lieten de Sinjoren de kans onbenut om een schitterende uitgangspositie naar Antwerpen af te reizen. Een defensief sterk Oostende beperkte de Giants tot 54 punten. “We moeten zondag klaar zijn. Anders kan het nog mislopen. Er moet meer van mijn “second unit” komen,” zei coach Dario Gjergja van Oostende. “Dit kunnen we en moeten we rechtzetten,” zei de Amerikaanse power foward Jalen Jenkins van Antwerp Giants.

Oostende - Telenet Giants Antwerp 64-55

Oostende: Djordjevic 0, Schwartz 14, Mwema 11, Gillet 20, Welsh 11, Gillet 20, van der Vuurst 3 , Sylla 2, Troisfontaines 0, Gilmore 0, Buysschaert 3

Telenet Giants Antwerp: Branch 3, Gibbs 8, Kesteloot 0, Dudzinski 2, Faye 3, Bleijenbergh 13, Jenkins 3, Donkor 1, Rogiers 3, Van den Eynde 6

Kangoeroes Mechelen opent poort van halve finale

Kangoeroes Mechelen opende met een knappe uitzege in Hasselt en versus Limburg United de poort van de halve finale van de Beker van België. De return van de kwartfinale wordt zondag om 15u30 in de Mechelse Winketkaai betwist.

Met Domien Loubry, voldoende fit na een voetblessure, in de basisvijf controleerde Kangoeroes Mechelen bijna het ganse eerste kwart en liep het via bommen van Jonas Foerts, Loubry en korven van Jito Kok en Marvin Clark na 0-3 weg naar een 8-13 tussenstand. Limburg United reageerde in het slot van het eerste schuifje naar een 17-14 bonusje. Met de debuterende Amerikaan Clifford Hammonds op het parket wilde Limburg United doorduwen, maar Kangoeroes wilde niet wijken; 23-24. Luke Knapke Silas Melson en Clifford Hammonds scoorden voor het team uit Hasselt (35-26), maar de Mechelaars toonden weer veerkracht. Domien Loubry met driepunters en Mo Kherrazi zorgden voor de aansluiting: 35-35. Assists en punten van Terry Deroover en Domien Loubry zorgden zelfs voor een 39-44 bonus halfweg.

In de tweede helft ging een dartel Kangoeroes Mechelen op zijn elan verder. Trevor Thompson gaf steun aan Domien Loubry en Jito Kok. Na drie schuifjes ging het na 39-53 dan ook naar een 54-65 tussenstand. Ook in het slotschuifje geen Limburgse reactie. Het Kangoeroes Mechelen van coach Paul Vervaeck domineerde op alle vlakken en drukte na 63-82 en via uitblinker en de met een double-double uitpakkende Domien Loubry (17 punten, 10 assists) door naar afgetekende winst. Het ticket voor de halve finale ligt klaar voor Kangoeroes Mechelen! (cpm)

Limburg United - Kangoeroes Mechelen 67-91

Limburg United: Melson 16, Desiron 5, Dedroog 4 Depuydt 11, Mitchell 5, Marnegrave 4- ,Mukubu 0, Hammonds 9, Knapke 13 Huurman 0

Kangoeroes Mechelen: Loubry 17, Foerts 7, Clark 7, Kok 12, Deroover 8, Bogaerts 6, Thompson 15, Kherrazi 12, Lasisi 7

Leuven Bears heeft beste papier op de halve finale

Het openingskwart van de heenwedstrijd van de kwartfinales van de beker van België was voor rekening van de bezoekers met de duo’s Butoli-Goloman (5-10) en Hammink-Lambrecht (16-21). Kutrulja (11-13) en Delalieux (16-18) zetten daar bommen tegenover. Halfweg het 2de luik beende de thuisploeg bij langs een strakke verdediging en diverse vrijworpen (27-27).

Pas na de rust (38-35) tekende Libert met 2 3-punters voor een nieuwe bonus (40-45) die Hammink uitdiepte (48-57). Daarna wisselde het momentum. Kortulja en Heath overbrugden in 2 rushes (54-57 en 65-64) het verschil. In de laatste 4 minuten zorgde uitblinker Delalieux (28 punten-12 rebounds) er voor dat de Leuvenaars een serieuze optie nemen op de volgende ronde (72-66 en 83-70). Mochten Leuvenaars zich kwalificeren voor de halve finales zou dit voor het de eerste maal zijn sinds 2012. (cch)

Kwarts: 16-21, 22-14, 18-24, 28-14.

LEUVEN BEARS: (28 op 52 shots waarvan 8 op 17 driepunters, 20 op 25 vrijworpen, 23 fouten) HEATH 5-10, KROTULJA 15-8, DELALIEUX 7-21, D’ESPALLIER 5-2, STITH 0-2, Vanderhaegen 0-0, Fauconnier 6-3, Fifolt 0-0.

CHARLEROI: (25 op 56 shots waarvan 7 op 21 driepunters, 16 op 24 vrijworpen, 22 fouten) LIBERT 3-14, T. LAMBRECHT 10-2, BOTULI 6-5, GOLOMAN 4-6, HAMMINK 9-8, Zappulla 0-0, Schoepen 2-3, Fogang 0-0, Bronchart 0-0, Noterman 1-0.