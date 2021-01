Dendoncker en Wolverhampton zweten zich kapot tegen zesdeklasser, maar overleven dankzij Portugese kanonskogel

Leander Dendoncker speelde de hele wedstrijd. Vitinha scoorde na twaalf minuten het enige doelpunt van de wedstrijd.

Later dit weekend staan er in de FA Cup nog enkele mooie affiches op het programma. Zaterdag is er Southampton-Arsenal. De winnaar van dat duel treft in de achtste finales Wolverhampton. En zondag is het uitkijken naar Manchester United-Liverpool.