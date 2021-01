Ex-spits van STVV en Standard dolt met hattrick tegen Belgen van Willem II

In Nederland blijft Willem II, vorig seizoen nog vijfde in de Eredivisie, op de sukkel. De Tilburgers, met doelman Jorn Brondeel en aanvallende middenvelder Mike Trésor aan de aftrap, verloren vrijdag de opener van de achttiende speeldag in de Eredivisie met 1-3 van PEC Zwolle. Het was al de twaalfde verliespartij dit seizoen voor de ploeg van coach Adrie Koster (ex-Club Brugge en Beerschot). Ze wonnen nog maar twee keer.