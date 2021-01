Vaccinaties van personeel in Jessa en Sint-Trudo-ziekenhuis gestart

Met vertraging zijn nu ook het Jessa-ziekenhuis in Hasselt en het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden begonnen met de vaccinaties van hun personeelsleden. Normaal kon dat begin deze week al, maar omdat het bedrijf Pfizer niet zeker was dat het de nodige dosissen kon leveren, werd dat uitgesteld, tot grote teleurstelling van de Limburgse ziekenhuizen. De eerste vaccins zijn intussen al toegediend. Volgende week starten ook de vaccinaties in het AZ Vesalius in Tongeren en het Sint-Franciscusziekenhuis van Heusden-Zolder.