Grootste stijging coronabesmettingen in Limburg

Limburg kent op dit moment de grootste stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Het is belangrijk dat iedereen zich laat testen. Vanaf maandag worden mensen die in contact zijn gekomen met een besmette persoon opnieuw getest. "Iedereen met een hoogrisicocontact of met lichte symptomen raden we aan om zich zo snel mogelijk te laten testen", zegt viroloog Steven Van Gucht. Dat is cruciaal om een snelle verspreiding van het virus tegen te gaan.