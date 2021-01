Olympisch jaar voor Belgische zwemmers start dit weekend in Antwerpen

Gezien de huidige coronamaatregelen heeft de traditionele Flanders Swimming Cup het format gewijzigd in de Flanders Qualification Meet, met het oog volledig op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio (23 juli-8 augustus) en het EK in Boedapest (17-23 mei).

Momenteel hebben er twee Belgische zwemmers de limiet voor de Spelen reeds gezwommen: Fanny Lecluyse (200m school) en Louis Croenen (200m vlinder). Ook Pieter Timmers, vice-olympisch kampioen op de 100m vrije slag, had zijn ticket op zak, maar hij besliste om zijn carrière eind vorig jaar definitief stop te zetten. Lecluyse en Croenen hebben zich eveneens reeds geplaatst voor het EK: Lecluyse op de 50m, 100m en 200m schoolslag en de 200m wisselslag, Croenen op de 100m en 200m vlinder en de 200m vrij.

© NDM

In Boedapest zal ons land mooi vertegenwoordigd zijn, want nog tien zwemmers zwommen eerder al de limiet: Valentine Dumont (100m, 200m en 400m vrij), Lotte Goris (400m vrij), Fleur Vermeiren (50m school), Kimberly Buys (50m en 100m vlinder), Joséphine Dumont (200m school) en Roos Vanotterdijk (50m en 100m vlinder) bij de vrouwen, Sébastien De Meulemeester (100m en 200m vrij), Jasper Aerents (100m vrij), Alexandre Marcourt (200m vrij) en Thomas Thijs (200m vrij) bij de mannen. Ook de aflossingsploeg in de 4x200m vrije slag mag naar Hongarije afzakken.

Na de meeting in het Nederlandse Rotterdam in december is de Flanders Qualification Meet nog maar de tweede competitie voor het gros van de Belgische zwemmers sinds het begin van de coronacrisis. “We komen dan ook uit een zware trainingsperiode”, vertelde zwemcoach Ronald Gaastra van Zwemfed. De zwemmers en zwemsters werken nu toe naar een piek die voorzien is voor april-mei, met de Belgische kampioenschappen (2-4 april), de Swimming Cup in Eindhoven (9-11 april) en vervolgens de Europese kampioenschappen.

Naast de Belgen nemen er ook een aantal buitenlandse zwemmers en zwemsters deel, zoals de Nederlanders Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk, en de Duitser Marco Koch.