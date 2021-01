CrossCup in Diest, die ook dienst moest doen als Vlaams kampioenschap veldlopen, afgelast

De CrossCup-manche in Diest, die voorzien was op 7 februari en ook dienst moest doen als Vlaams kampioenschap veldlopen, is afgelast. Dat liet de organisatie, die op een njet vanuit de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant stuitte, vrijdag weten.

Eerder werden al de manches in Berlare en Hannuit geschrapt. Blijven voorlopig over: het BK veldlopen in Brussel op 28 februari en de manches in Mol en Roeselare op respectievelijk 7 en 21 maart. “Met het oog op de andere manches kan ik voorlopig meedelen dat we ervan uitgaan dat de drie wedstrijden kunnen plaatsvinden, tenzij we teruggefloten worden”, aldus organisator Jos Van Roy.

Van Roy werkt ondertussen volop aan een protocol voor het BK, in de hoop dat te kunnen laten doorgaan. “In Brussel hopen we dankzij een nieuwe aanpak, vergelijkbaar met die van de cyclocross, toch al zeker een lange en korte cross te voorzien voor de senioren mannen en vrouwen. Net zoals in het veldrijden zal iedereen een sneltest moeten voorleggen.”