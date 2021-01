Emma Meesseman stoot door naar kwartfinales Euroleague, geen Belgisch succes in Eurocup basketbal

Emma Meesseman en Jekaterinenburg hebben vrijdag een derde zege op rij geboekt in de groepsfase van de EuroLeague basketbal voor vrouwenteams. Het Russische team won in de bubbel in het Italiaanse Schio met ruime 90-41 cijfers van het Letse Riga en stoot als winnaar van groep C door naar de kwartfinales. Meesseman kwam in 19 speelminuten tot 10 punten en 5 rebounds.

De kwartfinales worden in heen- en terugwedstrijden afgewerkt op 17 en 19 maart. Meesseman en Jekaterinenburg treffen daarin de nummer twee van groep A en dat wordt ofwel één van de twee andere Russische teams, Nadezhda of Kursk, ofwel het Turkse Izmit.

Het andere ticket voor de kwartfinales in groep C gaat naar het Italiaanse Schio, met Kim Mestdagh, of het Spaanse Girona. Beide ploegen treffen elkaar vrijdagavond.

De Final Four van de EuroLeague is voorzien tussen 16 en 18 april.

Sam Van Buggenhout. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Phantoms Boom verliest een derde keer en is uitgeschakeld

Na zware nederlagen tegen Venezia (53-118) en Landerneau (94-44) is Phantoms Boom vrijdag in haar laatste groepswedstrijd in de EuroCup basketbal voor vrouwenteams opnieuw zwaar onderuit gegaan. Het Zwitserse Fribourg haalde het in de bubbel in het Franse Landerneau met 99-59. Boom is uitgeschakeld.

Het jonge team van coach Sven Van Campp kon tot aan de pauze (37-35) gelijke tred houden, maar ging na rust helemaal kopje onder. Sam Van Buggenhout (10 ptn) toonde zich bij Boom. Bij Fribourg blonk Marielle Giroud (26 ptn en 12 rebounds) uit.

Elke groep in de EuroCup bestaat uit vier ploegen die elkaar elk één keer treffen. De twee sterkste teams stoten door naar de achtste finales.

In groep E is Venezia al zeker van kwalificatie. Fribourg en Landerneau strijden nog voor de tweede plaats. Boom is laatste.

Ook de achtste finales en kwartfinales vinden in één wedstrijd plaats, op één plaats, op 16 en 18 maart.

Hanne Mestdagh (links). — © VDB

Namen verliest ruim van Villeneuve d’Ascq en moet koffers pakken

Namen heeft vrijdag ook de derde en laatste groepswedstrijd van de EuroCup basket voor vrouwenteams niet kunnen winnen. Namen verloor met 75-45 (rust: 37-21) van het Franse Villeneuve d’Ascq en is uitgeschakeld.

De vrouwen van Namen gingen deze week ook in hun eerste twee groepsduels de boot in en moesten tegen Villeneuve d’Ascq hopen op een mirakel - een zege met 71 punten verschil - om door te stoten. Een megastunt zat er allerminst in. Namen liep achter de feiten aan en kon de Franse tegenstander op geen enkel moment bedreigen. De Russin Kamilla Ogun was bij het Belgische team goed voor veertien punten.

Namen speelde al de groepswedstrijden op eenzelfde locatie, in het Roemeense Sfantu Gheorghe. De eerste twee van de groep stoten door naar de achtste finales. Villeneuve d’Ascq heeft het ticket voor de volgende ronde beet. De Fransen krijgen het gezelschap van het Roemeense Sepsi of Spaanse Cadi la Seu (met Laure Resimont en Serena-Lynn Geldof).