Horeca niet tevreden met beslissing Overlegcomité: “Zo blijven we aanmodderen”

Horeca Vlaanderen had aan de regering gevraagd om op 1 maart open te kunnen gaan, mits inachtname van strenge voorzorgsmaatregelen, maar daar is vrijdagavond na het Overlegcomité geen sprake van.

“Dit is niet de ambitieuze nieuwjaarsbrief die we gehoopt hadden te horen”, zei Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, in het VRT-journaal. “We stelden de korte pijn voor met strenge maatregelen, maar wel een doel: 1 maart start de vaccinatiecampagne en gradueel ook onze horeca. Nu zijn de beslissingen half/half en zo blijven we allicht aanmodderen.”

“Onze horeca-uitbaters hebben geen buffer meer, zij zijn moe en willen gewoon weer ondernemen. Hoe langer dit duurt, hoe groter de noden. Een snelle extra enveloppe steunmaatregelen is nu een morele plicht. Anders is dit schuldig verzuim.”

In een persbericht roept Horeca Vlaanderen op om in het geplande overleg deze week concreet en versneld werk te maken van steunmaatregelen die gelden voor al de horecaondernemers, en steun die hoger ligt dan nu. “Onze horecasector zal tot 1 maart al zeker meer dan 4,5 maanden of 133 dagen aan een stuk gesloten zijn, terwijl dat in het voorjaar van 2020 86 dagen was. Die lockdown had toen al een zware impact op de horecasector, die impact wordt nu alleen zwaarder en zwaarder.”

Concreet vraagt Horeca Vlaanderen een verhoogd percentage steun op de omzet zonder plafondbedrag om vaste kosten te dekken, het dubbel overbruggingsrecht ook voor hotels, logies en cateraars en het niet-gebruikte voorziene budget van de btw-verlaging van 2020 als kwijtschelding van openstaande schulden bij de overheid.