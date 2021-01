Politie gaat controles uitvoeren op verbod op niet-essentiële reizen

OVERZICHT. Dit zijn de beslissingen van het Overlegcomité

Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden verboden tot 1 maart. Dat heeft het Overlegcomité vrijdagmiddag beslist.

Minister Verlinden erkent dat niet elke binnenkomende reiziger gecontroleerd kan worden. “We rekenen erop dat mensen begrijpen dat deze maatregelen nu nodig zijn”, stelt ze. De politie stelt zaterdag/morgen een actieplan op rond de controles. Er kunnen ook boetes opgelegd worden aan mensen die het reisverbod niet respecteren. Die zullen volgens de minister in lijn liggen met de huidige boetes.

Onder meer scholieren die over de grens naar school gaan en grensarbeiders mogen wel de grens over. Gewone familiebezoeken in het buitenland mogen niet, maar het kan wel voor een huwelijk of begrafenis. Reizigers moeten een verklaring op eer bij zich hebben, aldus Verlinden. “De politie kan nakijken of de verklaring overeenkomt met de realiteit.” Als er ski’s op het dak van een wagen liggen, zal de politie onraad ruiken, klinkt het nog.

Ook dagdagelijkse noodzakelijke verplaatsingen zullen nog kunnen. Wie in een grensgemeente woont en naar een bakker in Nederland gaat omdat de bakker in ons land veel verder is, moet dat kunnen blijven doen.