Wie positief test op COVID-19 moet voortaan 10 dagen in isolatie

Wie positief test op het coronavirus, moet voortaan tien dagen in isolatie, in plaats van zeven. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid beslist op een interministeriële conferentie en is vrijdag afgeklopt op het Overlegcomité. Dat kondigde sp.a-vicepremier Frank Vandenbroucke aan.

De maatregel maakt deel uit van een nieuwe teststrategie die deze week werd uitgewerkt door de ministers van Volksgezondheid. Die houdt onder meer in dat er veel meer getest zal worden op het coronavirus, bijvoorbeeld in scholen of wijken waar er mogelijk een uitbraak van het virus is.

Daarnaast krijgen alle laboratoria, ook de private, vanaf volgende week de middelen om PCR-testen te gebruiken waarmee meteen kan worden vastgesteld of het mogelijk om een extra besmettelijke mutant op het coronavirus gaat. “Dat is de manier waarop we die gevaarlijke varianten klein gaan houden”, zei Vandenbroucke.

Tot slot blijft de overheid inzetten op de vaccinatie. Dat blijft volgens de sp.a-vicepremier “een hobbelig parcours”, omdat de campagne afhangt van de productie en de levering van vaccins. Maar “het gaat vooruit”, zegt Vandenbroucke. “Morgenvroeg staat de teller al op minstens 183.000 gevaccineerden”, beloofde hij.