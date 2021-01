Stijn en Hanne Desmet vlammen op EK shorttrack, ook Belgische aflossingsploeg stoot door

Op de eerste dag van de Europese kampioenschappen shorttrack in Gdansk heeft de Belgische aflossingsploeg zich op de vijf kilometer voor de halve finales geplaatst.

LEES OOK. Na weekje samen quarantaine gaan broer en zus Stijn en Hanne Desmet op jacht naar EK-medailles: “We zijn echt héél close”

Stijn Desmet, Gert-Jan Goeminne, Rino Vanhooren en Warre Van Damme eindigden in de Hala Olivia als tweede achter Rusland. Van de elf deelnemende landen vielen er slechts drie af.

Door drie overwinningen plaatste Desmet zich vrijdag individueel ook voor de volgende ronden. De 22-jarige Desmet werd eerste op achtereenvolgens de 1500, 500 en 1000 meter. Vanhooren en Goeminne plaatsten zich op de 1500 meter ook voor de halve finales. Goeminne is ook op de 500 meter nog in de race.

Bij de vrouwen bereikte Hanne Desmet op haar favoriete 1500 meter de halve finale, op de 1000 meter plaatste ze zich voor de kwartfinale. Beide keren kwam de 24-jarige Belgische van Ice Team Antarctica als eerste over de streep. Door vierde en vijfde plaatsen in de series moest Alexandra Danneel op drie afstanden (500, 1000 en 1500 meter) voor zaterdag genoegen nemen met een plek in de zogenoemde ranking races.

In Gdansk zijn scherpe maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De schaatsers hebben beperkte bewegingsvrijheid. Omdat de twee Belgische topschaatsers, Stijn en Hanne Desmet in het dagelijkse leven met de Nederlanders meetrainen, zitten ze ook op het EK in de ‘Nederlandse bubbel’.