Staatssecretaris De Bleeker: “Reis omboeken of geld terugvragen”

Mensen die een pakketreis hadden geboekt, doen er goed aan deze reis om te boeken naar een nieuwe reis of hun geld terug te vragen. Dat advies geeft staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker vrijdag nadat het Overlegcomité heeft besloten om niet-essentiële reizen tot 1 maart te verbieden.

De Bleeker verwacht dat reisbureaus spontaan zullen aanbieden om reizen om te boeken naar een latere datum. Wanneer de omgeboekte reis alsnog niet kan doorgaan, kan men ook op dat moment nog het geld terugvragen of een waardebon aanvaarden.

Het neemt niet weg dat consumenten volgens de wet wel degelijk hun geld kunnen terugvragen, zo stipt de staatssecretaris aan. De reisorganisator is dan verplicht om binnen de veertien dagen na annulering van een pakketreis het geld terug te betalen.

De reisorganisator kan ook een waardebon aanbieden. De Bleeker wijst er wel op dat de waardebonnen kunnen verschillen van de coronavouchers die in de eerste golf tot 19 juni werden uitgereikt. De bonnen die nu worden uitgegeven zijn immers niet altijd gedekt door de verzekering van de reisorganisator. Dat betekent dat de reiziger zijn waardebon in rook ziet opgaan wanneer de organisator failliet zou gaan.

De Bleeker raadt dan ook aan om goed de voorwaarden van de waardebon na te lezen alvorens te accepteren. Een reis meteen omboeken naar een latere datum biedt sowieso meer bescherming, stelt de staatssecretaris.

“Het is nu enorm belangrijk dat de reiziger goed op de hoogte is van zijn rechten en bekijkt wat zijn mogelijkheden zijn zodat hij ofwel op een later moment veilig kan genieten op reis ofwel dat hij zijn geld kan terugvragen”, stelt De Bleeker.

De coronavouchers die uitgereikt zijn voor annuleringen van pakketreizen tussen 20 maart en 19 juni, zijn één jaar geldig. Indien met die voucher een reis werd geboekt die nu opnieuw wordt geannuleerd, dan kunnen ze de reis opnieuw omboeken of hun geld terugvragen.