Dit zijn de nieuwe regels voor kappers: “Absurd”

OVERZICHT. Dit zijn de beslissingen van het Overlegcomité

Mogelijk kunnen de kapperszaken en schoonheidssalons op 13 februari opnieuw opengaan. Voorwaarde is wel dat het aantal besmettingen op een gunstige manier evolueert en niet meer stijgt. Het Overlegcomité zal op 5 februari daarover de knoop doorhakken.

De kappers en co zullen zich sowieso aan strenge maatregelen moeten houden.

- Klanten mogen enkel op afspraak komen en moeten hun contactgegevens achterlaten.

- Er moet telkens tien minuten tussen elke afspraak zitten om desinfectie en verluchting van de zaak mogelijk te maken.

- Ramen en deuren moeten open blijven.

- Duo-behandelingen zijn verboden

- Er mag maar één klant per 10 vierkante meter binnen.

- Er wordt nog bekeken of mensen die een contactberoep uitoefenen, wekelijks een coronatest moeten ondergaan en hun temperatuur moeten meten voordat ze aan hun dienst beginnen.

- De werknemers moeten mogelijk een FFP2-masker dragen en klanten een chirurgisch. Een stoffen masker zou niet voldoende zijn. De Risk Assessment Group (RAG) zal de mondmaskers en wekelijkse coronatest nog onderzoeken en een advies daarover geven aan de regeringen.

Absurd

Kappersfederatie Febelhair vraagt zich af of al die maatregelen wel haalbaar zijn, praktisch én financieel. “Wat als de de kappers de investeringen doen en dan op 5 februari te horen krijgen dat ze toch niet mogen openen?”, vraagt Charles-Antoine Huybrechts van kappersfederatie zich af. Hij erkent dat ze perspectief gevraagd en gekregen hebben, maar hoopt dat het geen “valse hoop” is.

De Belgische Beauty Federatie (BBF) is nog scherper, die noemt de voorwaarden “absurd”. De BBF wijst erop dat de protocollen die de sector samen met de experts had opgesteld, al zeer streng waren. “In een massagesalon, waar de temperatuur normaal tussen 24 en 26 graden is, zouden alle ramen moeten openstaan. Dat is niet realistisch”, vindt Mario Blokken van de BBF. In niet-essentiële winkels, waar soms tientallen mensen rondlopen, zijn die maatregelen allemaal niet nodig, waarom bij de contactberoepen dan wel, vraagt hij zich nog af.

Blokken zegt nog contact op te zullen nemen met de experts van de GEMS (Groep van Experts voor de Managementstrategie van COVID-19, red.) en het kabinet van minister van Zelfstandigen en KMO’s David Clarinval.