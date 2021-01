Politie trekt rijbewijzen in bij verkeerscontroles in Halen en Hasselt

De politie LRH hield donderdag alcohol- en drugscontroles op drie locaties in de zone. In Halen werd er gecontroleerd op zowel de Diestersteenweg als de Staatsbaan. Daarnaast werden de bestuurders op de Luikersteenweg in Hasselt ook gecontroleerd. In totaal bliezen 479 van de 481 gecontroleerde bestuurders negatief. Eén bestuurder had teveel gedronken en één bestuurder zat onder invloed van drugs achter het stuur. De rijbewijzen van deze bestuurders werden dan ook (tijdelijk) ingetrokken. ppn